Линекер: уважаю достижения Фергюсона, но Гвардиола изменил футбол в АПЛ

Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер сравнил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой по уровню влияния на английскую Премьер-лигу.
«С огромным уважением отношусь к достижениям сэра Алекса, и, конечно, он является самым успешным, но это совсем другое. Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нём. От нашей одержимости прямолинейной игрой — к тотальному футболу. А раньше говорили, что это невозможно», — написал Линекер в «Твиттере» в ответ на высказывание Арджуна Прадипа, который выразил мнение, что Фергюсон оказал на АПЛ больше влияния, чем Гвардиола.
После 21 тура «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» на 14 очков отстают от «Ливерпуля», который идёт первым и имеет один матч в запасе.
- 4 января 2020
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