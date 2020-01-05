«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке Хименеса и Невеша

Руководство «Манчестер Юнайтед» в это зимнее трансферное окно хочет приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса и полузащитника «волков» Рубена Невеша. «Красные дьяволы» уже начали переговоры о покупке двоих игроков, сообщает Goal.

Трансферная стоимость Хименеса оценивается в € 42 млн. В нынешнем сезоне 28-летний мексиканец забил 17 мячей и отдал 9 голевых пасов в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Трансферная стоимость Невеша оценивается в € 50 млн. В этой кампании 22-летний португалец записал в актив 3 мяч и 2 результативные передачи в 31 встрече за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.