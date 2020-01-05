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35-летний Адебайор может вернуться в чемпионат Англии

35-летний Адебайор может вернуться в чемпионат Англии
Футбол / Англия 0

Нападающий Эммануэль Адебайор может вернуться в чемпионат Англии, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 35-летнего футболиста заинтересована «Астон Вилла». Основной нападающий клуба из Бирмингема Уэсли получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок.

Последним клубом Адебайора был турецкий «Кайсериспор», в составе которого тоголезский игрок провёл 8 матчей и забил два мяча. Адебайор является воспитанником «Метца». Ранее он выступал за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». За сборную Того сыграл 84 матча и забил 31 мяч.

«Астон Вилла» набрала 21 очко в 21 матче и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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