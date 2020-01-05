Футболистка сборной США тренируется на шестом месяце беременности
Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган продолжает тренироваться, несмотря на то что находится на шестом месяце беременности.
30-летняя нападающая провела занятие с мячом в зале.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство она с американской командой выигрывала в 2015 и 2019 годах. Всего за сборную США она сыграла 169 матчей, в которых забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» она стала победительницей Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Ранее она также выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Портланд Торнс».
Две футболистки сборной США вступили в брак
Читайте также
- 5 января 2020
-
17:46
-
17:42
-
17:15
-
17:02
-
16:39
-
16:36
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:25
-
15:09
-
14:43
-
14:39
-
14:17
-
14:04
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:02
-
12:48
-
12:26
-
12:23
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:24
-
11:14
-
10:54
-
10:44
-
10:12
-
10:11
-
09:56
-
09:46
-
09:36
Партнерский контент