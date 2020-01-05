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Футболистка сборной США тренируется на шестом месяце беременности

Футболистка сборной США тренируется на шестом месяце беременности
Футбол / Прочие турниры 0

Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган продолжает тренироваться, несмотря на то что находится на шестом месяце беременности.

30-летняя нападающая провела занятие с мячом в зале.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство она с американской командой выигрывала в 2015 и 2019 годах. Всего за сборную США она сыграла 169 матчей, в которых забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» она стала победительницей Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Ранее она также выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Портланд Торнс».

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