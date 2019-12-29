Две футболистки сборной США вступили в брак
Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис поженились. Церемония бракосочетания спортсменок состоялась вчера, 28 декабря, на Вилле Вискайя в Майами. В роли подружки невесты Харрис выступила обладательница «Золотого мяча» американка Меган Рапино.
Кригер и Харрис познакомились в расположении национальной команды США и начали встречаться в 2010 году.
«Время пришло, дорогая. Я ждала этого момента 10 лет», — написала Харрис на странице в социальной сети.
Фото доступно на странице Эшлин Харрис в «Инстаграме».
Кригер и Харрис также вместе выступают за клуб «Орландо Прайд». На счету 35-летней Кригер более 100 матчей в футболке национальной команды США. 34-летняя Харрис приняла участие в 23 встречах в составе сборной США.
- 29 декабря 2019
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