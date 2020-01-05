Тренер «Монтеррея»: чувствовал, что Клопп пытался меня уничтожить
Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед прокомментировал свои разногласия с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом во время полуфинального матча клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красных.
«Клопп неуважительно относился ко мне, я чувствовал, что он пытался меня уничтожить. Он продолжал просить жёлтую карточку для моих игроков, говоря, что мы грубо играли против Салаха. Но когда я сделал то же самое в отношении одного из игроков „Ливерпуля“, он высунул язык и высмеял меня. Когда я увидел его, то сначала рассмеялся, но потом немного рассердился и попался на его приманку. Я вышел из себя, потеряв всю свою элегантность и хладнокровие», — приводит слова Мохамеда Marca со ссылкой на Enganche.
Клопп передразнил тренера, требовавшего наказать игрока «Ливерпуля». Фото
Читайте также
- 5 января 2020
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:55
-
20:51
-
20:26
-
20:24
-
20:01
-
20:01
-
20:00
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:45
-
18:27
-
18:13
-
17:54
-
17:46
-
17:42
-
17:15
-
17:02
-
16:39
-
16:36
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:25
-
15:09
-
14:43
-
14:39
Партнерский контент