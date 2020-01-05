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Тренер «Монтеррея»: чувствовал, что Клопп пытался меня уничтожить

Тренер «Монтеррея»: чувствовал, что Клопп пытался меня уничтожить
Футбол / Англия 0

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед прокомментировал свои разногласия с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом во время полуфинального матча клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красных.

«Клопп неуважительно относился ко мне, я чувствовал, что он пытался меня уничтожить. Он продолжал просить жёлтую карточку для моих игроков, говоря, что мы грубо играли против Салаха. Но когда я сделал то же самое в отношении одного из игроков „Ливерпуля“, он высунул язык и высмеял меня. Когда я увидел его, то сначала рассмеялся, но потом немного рассердился и попался на его приманку. Я вышел из себя, потеряв всю свою элегантность и хладнокровие», — приводит слова Мохамеда Marca со ссылкой на Enganche.

Клопп передразнил тренера, требовавшего наказать игрока «Ливерпуля». Фото
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