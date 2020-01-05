Лэмпард подтвердил слухи о возможном уходе Жиру из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключает, что форвард Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.



«Мы общались с Оливье и пришли к выводу, что он может уйти при условии, что в сделке будет всё устраивать его, клуб, меня и команду. Но хочу повторить: условия должны устраивать все четыре стороны. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Игроком «Челси» Жиру стал два года назад, оформив свой переход из «Арсенала». В текущем сезоне 33-летний француз провёл шесть матчей за «синих», не отличившись результативными действиями. Помимо возможного возвращения Жиру в чемпионат Франции, различные СМИ называют среди претендентов на услуги нападающего «Ньюкасл Юнайтед».