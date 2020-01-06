Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торино» благодаря дублю Белотти обыграл «Рому» в матче Серии А

«Торино» благодаря дублю Белотти обыграл «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Рома» проиграла «Торино» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 0:2.

Первый гол в матче был забит на 2-й компенсированной к 1-му тайму минуте. Его автором стал форвард гостей Андреа Белотти. Результативная передача на счету полузащитника Томаса Ринкона. Точку в матче на 85-й минуте, реализовав пенальти, поставил тот же Белотти.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 3-е место. В активе команды Паулу Фонсеки 35 очков. «Торино» занимает 9-е место. Клуб из Турина набрал 24 очка. В следующем туре «Рома» также дома встретится с «Ювентусом». Матч состоится в воскресенье, 12 января. «Торино» в этот же день на своём поле будет принимать «Болонью».

Италия - Серия А. 18-й тур
05 января 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 2
Торино
Турин
0:1 Белотти – 45+2'   0:2 Белотти – 86' (пен)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020