«Торино» благодаря дублю Белотти обыграл «Рому» в матче Серии А
«Рома» проиграла «Торино» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 0:2.
Первый гол в матче был забит на 2-й компенсированной к 1-му тайму минуте. Его автором стал форвард гостей Андреа Белотти. Результативная передача на счету полузащитника Томаса Ринкона. Точку в матче на 85-й минуте, реализовав пенальти, поставил тот же Белотти.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 3-е место. В активе команды Паулу Фонсеки 35 очков. «Торино» занимает 9-е место. Клуб из Турина набрал 24 очка. В следующем туре «Рома» также дома встретится с «Ювентусом». Матч состоится в воскресенье, 12 января. «Торино» в этот же день на своём поле будет принимать «Болонью».
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