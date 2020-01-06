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«Лацио» может подать в суд на собственных фанатов из-за проявления расизма

«Лацио» может подать в суд на собственных фанатов из-за проявления расизма
Футбол / Италия 0

«Лацио» выступил с заявлением, осуждающим расистские выкрики в адрес Марио Балотелли во время матча 18-го тура итальянской Серии А с «Брешией» (2:1), обещая судебный иск против собственных фанатов.

«Как это всегда было и в прошлом, «Лацио» осуждает дискриминационное поведение крошечного меньшинства болельщиков во время матча с «Брешией».

Клуб ещё раз подтверждает своё осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает своё намерение подать в суд на тех, кто фактически предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба», — сообщается на официальном сайте римского клуба.

По ходу матча Балотелли сообщил арбитрам о поведении фанатов, после чего тот приостановил поединок на пять минут. После матча футболист оставил сообщение болельщикам римского клуба в своём «инстаграме».

Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на расовой почве во время матча Серии А
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