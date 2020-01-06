Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на расовой почве во время матча Серии А

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов римского «Лацио» по ходу матча 18-го тура Серии А. Сама встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.



По ходу матча сам Марио сообщил арбитрам о поведении фанатов, после чего тот приостановил поединок на пять минут. После матча футболист оставил сообщение болельщикам римского клуба в своём «инстаграме».



«Фанаты «Лацио», которые были на стадионе, позор вам!» — написал итальянец.



Стоит отметить, что это не первый расистский скандал, в который угодил Балотелли в этом сезоне. В начале ноября Марио досрочно покинул поле в матче с «Вероной». Причиной этого также стали нелицеприятные выкрики фанатов клуба-противника на расовой почве.



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