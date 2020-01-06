Главный тренер «Антальяспора»: мы договорились о подписании контракта с Кудряшовым

Главный тренер «Антальяспора» Тамер Туна подтвердил информацию о том, что в ближайшее время клуб подпишет контракт с российским защитником Фёдором Кудряшовым.
«Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня. Кроме него мы собираемся подписать ещё четыре-пять игроков. Я знаю, что нас ждёт хороший год», — приводит слова Туны TRT Spor.
Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин согласовал с «Антальяспором» контракт на 1,5 года.
Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».
В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник записал в свой актив 1 гол.
«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).
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