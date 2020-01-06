Роналду — второй игрок в ХХI веке, делавший хет-трики в АПЛ, Примере и Серии А

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал вторым игроком в ХХI веке, кто делал хет-трики в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Первым подобное достижение покорилось экс-форварду «Удинезе», «Барселоны» и «Арсенала» Алексису Санчесу, сейчас он выступает за «Интер».

Напомним, Роналду отправил три мяча в ворота соперника в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0). Благодаря этому он стал первым футболистом, забивавшим голы в топ-5 чемпионатов Европы на протяжении 18 лет подряд (2003–2020).



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе) забил 13 мячей (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.