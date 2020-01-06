Роналду: «Ювентус» сумел оказать давление на «Интер»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0). Напомним, форвард оформил хет-трик в этой встрече.
«Самое главное, что команда одержала победу. Мы хорошо сыграли и создали много опасных моментов. Я доволен хет-триком, но главное, что победила команда и мы сумели оказать давление на „Интер“. Мы становимся лучше с каждой игрой. Это касается не только защиты, но и полузащиты, и атаки. „Ювентус“ работает сообща, и это отражается на результате.
Не знаю, как сыграет „Интер“, но, если проиграет, это поможет нам. В любом случае „Ювентус“ сделал всё, что было нужно. Теперь остаётся только ждать», — приводит слова Роналду Sky Sport Italia.
Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд
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