Роналду: «Ювентус» сумел оказать давление на «Интер»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0). Напомним, форвард оформил хет-трик в этой встрече.



«Самое главное, что команда одержала победу. Мы хорошо сыграли и создали много опасных моментов. Я доволен хет-триком, но главное, что победила команда и мы сумели оказать давление на „Интер“. Мы становимся лучше с каждой игрой. Это касается не только защиты, но и полузащиты, и атаки. „Ювентус“ работает сообща, и это отражается на результате.



Не знаю, как сыграет „Интер“, но, если проиграет, это поможет нам. В любом случае „Ювентус“ сделал всё, что было нужно. Теперь остаётся только ждать», — приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд