Лукаку: у нас отличные отношения с Л. Мартинесом как на поле, так и вне его

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о победе в матче 18-го тура чемпионата Италии над «Наполи» (3:1) и рассказал об отношениях с форвардом команды Лаутаро Мартинесом.
«Очень важно иметь такого лидера, как Антонио Конте, на скамейке запасных, и для молодой команды очень важно иметь кого-то с таким большим опытом.
Наши отношения с Лаутаро? Мы хорошие друзья, мы много делаем вместе вне поля, а когда на поле, и вовсе постоянно играем друг на друга. Я действительно доволен нашей работой на данный момент, но мы можем делать это ещё лучше», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на Sky Sports.
Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку забили на двоих 30 голов в этом сезоне. Одержав победу над «Наполи», подопечные Антонио Конте вышли на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков в 18 турах.
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