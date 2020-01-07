«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».



Соглашение между бело-голубыми и 22-летним футболистом рассчитано на 4,5 года – до окончания сезона-2023/2024.



«С возвращением, Дмитрий!» — говорится в сообщении столичного клуба, за который Дмитрий выступал на молодёжном уровне.



Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».

Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»