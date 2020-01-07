Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поздравил болельщиков с Рождеством, а также подтвердил свой переход в московское «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Скопинцев подписал контракт с «Динамо».



«Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: „Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим — охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение — истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!



Спасибо за время, “Краснодар», следующий этап — «Динамо». Всех православных христиан с праздником!" — написал Скопинцев на странице в «Инстаграме».

Скопинцев подписал контракт с «Динамо»