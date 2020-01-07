Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первого круга Ла Лиги по версии Marca
Испанское издание Marca представило символическую сборную худших игроков первого круга Ла Лиги текущего сезона.
Вратарь:
Андрей Лунин («Вальядолид»)
Защитники:
Калеро («Севилья»), Хуниор Фирпо («Барселона»), Жан-Клер Тодибо («Барселона»)
Полузащитники:
Жоау Фелиш («Атлетико Мадрид»), Маркос Льоренте («Атлетико Мадрид»), Денис Суарес («Сельта»), Маркуш Лопеш («Севилья»)
Нападающие:
Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал Мадрид»), Люк де Йонг («Севилья»)
В турнирной таблице чемпионате Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», который имеет в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», набравший 35 очков.
Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
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