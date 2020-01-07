Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первого круга Ла Лиги по версии Marca

Испанское издание Marca представило символическую сборную худших игроков первого круга Ла Лиги текущего сезона.

Вратарь:

Андрей Лунин («Вальядолид»)



Защитники:

Калеро («Севилья»), Хуниор Фирпо («Барселона»), Жан-Клер Тодибо («Барселона»)



Полузащитники:

Жоау Фелиш («Атлетико Мадрид»), Маркос Льоренте («Атлетико Мадрид»), Денис Суарес («Сельта»), Маркуш Лопеш («Севилья»)



Нападающие:

Борха Иглесиас («Бетис»), Лука Йович («Реал Мадрид»), Люк де Йонг («Севилья»)



В турнирной таблице чемпионате Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», который имеет в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», набравший 35 очков.