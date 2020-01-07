Эль-Ненни: думал, что Озил высокомерный, потому что он играл за «Реал»
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», поделился мнением о хавбеке лондонского клуба Месуте Озиле.
«Очень удивился при первой встрече с Месутом Озилом в „Арсенале“. Думал, он высокомерный, потому что играл за мадридский „Реал“, но он добрый человек и с уважением относится ко всем. Никогда не ставит свои интересы выше интересов команды. У нас с ним братские отношения. Он крайне почтительный, а это редкость в современном футболе», — приводит слова Эль-Ненни Sabah.
Озил перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в 2013 году. В нынешнем сезоне 31-летний немецкий полузащитник принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.
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