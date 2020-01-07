Кудряшов приступил к тренировкам в составе «Антальяспора»

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов приступил к тренировкам в составе турецкого клуба.
Кудряшов вместе с партнёрами по команде занимался в Белеке. Российский футболист перешёл в «Антальяспор» на правах свободного агента и подписал с турками контракт до лета 2021 года.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Антальяспора».
Предыдущим клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».
«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).
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