Кудряшов приступил к тренировкам в составе «Антальяспора»

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов приступил к тренировкам в составе турецкого клуба.

Кудряшов вместе с партнёрами по команде занимался в Белеке. Российский футболист перешёл в «Антальяспор» на правах свободного агента и подписал с турками контракт до лета 2021 года.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Антальяспора».

Предыдущим клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».



«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).