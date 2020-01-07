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Жена Икарди: останется ли Мауро в «ПСЖ»? Это его решение, пока ничего не ясно

Жена Икарди: останется ли Мауро в «ПСЖ»? Это его решение, пока ничего не ясно
Футбол / Италия 0

Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, отметила, что игрок пока не принял решение о продолжении карьеры в парижском клубе. Напомним, Икарди выступает за «ПСЖ» на правах аренды. Права на игрока принадлежат миланскому «Интеру».

«Конечно, перелёты из Парижа в Милан и Рим легче в теории, чем на практике, но я могу с этим справиться. У Мауро всё хорошо складывается во Франции, и я очень рада этому. К тому же у нас появилось много друзей, так что посмотрим, что будет дальше. Это его решение, пока ничего не ясно», — приводит слова Нары La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинский нападающий забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах на клубном уровне.

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