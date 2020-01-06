«Ювентус» надеется подписать Икарди
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи верит, что клуб сможет переманить у «ПСЖ» нападающего «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Как сообщает источник, итальянский клуб, который летом упустил аргентинского форварда, сохраняет интерес к игроку и по-прежнему намерен приобрести его в летнее трансферное окно, причём настроен оптимистично по этому поводу. Французский «ПСЖ» имеет приоритетное право выкупа футболиста, которым намерено воспользоваться после удачных выступлений Икарди. Сумма выкупа аргентинца составляет € 70 млн.
Мауро Икарди принял участие в 18 матчах за французский клуб во всех соревнованиях в этом сезоне. Он забил 14 голов и стал автором 3 результативных передач.
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