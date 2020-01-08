Бывший полузащитник «Челси», «Бордо» и сборной России Алексей Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем.



«Вино — это полезный продукт. Более того, я его пью даже накануне марафона. Бокал-два я пропускаю обязательно. У меня был случай, когда, будучи игроком «Бордо», я в день игры выпивал. И предлагал мне знаешь кто? Главный тренер команды.



Вообще, когда я приехал в «Бордо», мы сидели за общим столом с ребятами, отдельный стол был для руководства. Я помню, у них всегда одна-две бутылки стояли на столе. Я вглядывался – интересно же: выпивают, ну, им-то, наверное, можно, они — тренеры, им не играть. И, поймав мой взгляд, тренер спросил: «Алексей, а ты хочешь вина?» Знаешь, какой у была первая мысль? Наверное, это провокация. Главный тренер предлагает мне вино. Потом посмотрел, опытный футболист подошел, бокал налил. Другой — со стейком, опять-таки —этот бокал выпил, потому что усиливает же вкус. Я подумал: а почему бы и нет?



Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал бокал-два вина, что и делаю сейчас перед марафоном. Но это нормально. Это та доза, которая позволительна, более того, она благоприятно сказывается на пищеварении. И, вообще, просто очень вкусно», — приводит слова Смертина Forbes.

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