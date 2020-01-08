«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, которому ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Бернарду Силва, которому ассистировал Кайл Уолкер. На 33-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез. Через несколько минут разрыв в счёте достиг трёх мячей, голом в свои ворота отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра. В середине второго тайма один гол отыграл Маркус Рашфорд, которому ассистировал Мэйсон Гринвуд.
Ответный матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января.
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