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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Лиги
Футбол / Англия 0

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, которому ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Бернарду Силва, которому ассистировал Кайл Уолкер. На 33-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез. Через несколько минут разрыв в счёте достиг трёх мячей, голом в свои ворота отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра. В середине второго тайма один гол отыграл Маркус Рашфорд, которому ассистировал Мэйсон Гринвуд.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января.

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2020, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Силва – 17'   0:2 Марез – 33'   0:3 Перейра – 38' (автогол)   1:3 Рашфорд – 70'
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