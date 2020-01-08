Роджерс: Мэддисон не покинет «Лестер Сити» в январе

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс заявил, что полузащитник Джеймс Мэддисон не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Джеймс — очень талантливый, чудесный игрок. Он останется в «Лестере». Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они успешны. Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно. Даже больше: мы хотим усилить состав, если это удастся», — приводит слова Роджерса BBC.
Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» всеми силами желает заполучить Мэддисона. Руководство манкунианского клуба предлагало «лисам» в обмен на 23-летнего полузащитника более € 50 млн евро и Джесси Лингарда.
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