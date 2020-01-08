Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роджерс: Мэддисон не покинет «Лестер Сити» в январе

Роджерс: Мэддисон не покинет «Лестер Сити» в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс заявил, что полузащитник Джеймс Мэддисон не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Джеймс — очень талантливый, чудесный игрок. Он останется в «Лестере». Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они успешны. Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно. Даже больше: мы хотим усилить состав, если это удастся», — приводит слова Роджерса BBC.

Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» всеми силами желает заполучить Мэддисона. Руководство манкунианского клуба предлагало «лисам» в обмен на 23-летнего полузащитника более € 50 млн евро и Джесси Лингарда.

«Лестер» готов заплатить € 40 млн за защитника «Ювентуса» Демирала
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020