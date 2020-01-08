«Шальке-04» предложил € 15 млн за Шомуродова

Гельзенкирхенский «Шальке-04» хочет купить узбекистанского нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, утверждает GoSport.uz.

По данным источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 10 млн. Ещё € 5 млн предложено в качестве бонусов. Пока российский клуб не ответил на предложение по трансферу игрока.

Шомуродов перешёл в «Ростов» летом 2017 года из «Бунёдкора». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.