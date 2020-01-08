«Астон Вилла» может приобрести бывшего вратаря «Ливерпуля» Рейну

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может вернуться в английский футбол. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.
По информации источника, 37-летний голкипер может перейти в бирмингемский клуб, так как основной вратарь команды Том Хитон повредил связки колена и выбыл до конца текущего сезона. Он сыграл в этом сезоне 20 матчей за «Астон Виллу» в Премьер-лиге и пропустил 35 мячей. В активе голкипера 4 сухих матча. В свою очередь Пепе Рейна принял участие в лишь в одном матче чемпионата Италии в этом сезоне и пропустил один гол.
Также ранее появилась информация, что «Астон Вилла» проявляет интерес к нападающим Кристиану Бентеке и Кшиштофу Пёнтеку.
«Астон Вилла» набрала 21 очко в 21 матче и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 8 января 2020
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