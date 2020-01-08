Березовский возглавил «Пюник»
Ереванский «Пюник» в официальном «инстаграме» объявил о назначении Романа Березовского на пост главного тренера клуба.
Его ассистентом в армянском клубе станет Сергей Чикишев. На посту наставника «Пюника» Березовский сменил Сурена Чахаляна.
«Пюник», набрав 20 очков в 15 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице армянской Премьер-лиги.
Нынешний сезон 45-летний Березовский начинал в должности помощника главного тренера «Сочи» Александра Точилина. После его отставки специалист временно исполнял обязанности главного тренера сочинского клуба.
В бытность футболистом Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». В составе сборной Армении принял участие в 94 матчах.
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