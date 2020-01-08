Эмери: хочу, чтобы Неймар вернулся в Испанию
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери заявил, что хотел бы снова видеть форварда парижан Неймара в Испании.
«Мы много слышим разговоров о возвращении Неймара в „Барселону“. Я принимал участие в его переходе в „ПСЖ“. Теперь, когда я нахожусь в Испании, думаю, что Неймар должен вернуться. Ему нужно добиться стабильности: ему 27 лет, и у него есть все условия, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся, потому что лучшие игроки должны играть в лучших командах», — приводит слова Эмери Cadena Ser.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. «Пари Сен-Жермен» приобрёл его за рекордные для футбола € 222 млн.
Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании
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