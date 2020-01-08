Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что хочет вернуться в испанский чемпионат.

«Не буду исключать никаких вариантов. Я смотрю на вещи реалистично. Сейчас у меня есть некоторые дела, так как мне нужно побывать с некоторых городах Испании и в Лондоне. Был некоторый интерес от испанских клубов, но предложений ещё не было. Я хотел бы вернуться в чемпионат Испании», — приводит слова Эмери Cadena SER.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/2019, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».