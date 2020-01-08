Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дж. Ларссон: вероятно, что до конца жизни буду находиться в тени отца

Дж. Ларссон: вероятно, что до конца жизни буду находиться в тени отца
Футбол / РПЛ 0

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о сравнениях со своим отцом Хенриком.

«Наверное, я должен выиграть Лигу чемпионов, чтобы стать Джорданом Ларссоном, а не сыном Хенрика Ларссона. Пока же буду оставаться в его тени. Пресса жёстче относилась ко мне из-за моей фамилии. Потому что мой папа был известным футболистом. Многие говорили, что я должен играть только потому, что я сын Хенрика.

Когда был молод, в Швеции многие сравнивали меня с ним. Было тяжело. Теперь, когда я стал старше, эти разговоры на меня не влияют вообще. Они меня не цепляют. Но вероятно, что я буду находиться в его тени до конца своей жизни. Во всём мире меня воспринимают как сына Хенрика, и так будет до тех пор, пока я не заявлю о себе на международной арене», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020