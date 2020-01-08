«Челси» намерен арендовать хавбека «Бенфики» с опцией выкупа за € 65 млн

«Челси» сделал «Бенфике» предложение по аренде полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.



Лондонский клуб хочет арендовать португальского хавбека на 18 месяцев с опцией обязательного выкупа игрока за € 65 млн, если Фернандеш примет участие минимум в 50% всех матчей «Челси» за время действия аренды.



Ранее «Вест Хэм Юнайтед» тоже выражал желание взять Фернандеша в аренду на полтора года с правом обязательного выкупа за € 39 млн. По информации английских СМИ, процент матчей «молотобойцев», в которых португалец обязан поучаствовать, меньше, чем в предложении «Челси».



Жедсон Фернандеш, которому 9 января исполняется 21 год, является воспитанником «Бенфики». В текущем розыгрыше чемпионата Португалии провёл за «орлов» семь матчей.

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