Фанат пообещал пробежаться голым по улице, если «Бенфика» купит Вайгля. Он сдержал слово
Фанату «Бенфики» пришлось пробежаться голым по Лиссабону из-за сделанного им обещания.
В середине декабря пользователь под ником Dvarte в своём «твиттере» написал следующее сообщение: «Если Юлиан Вайгль перейдёт в „Бенфику“, я пробегу 1 км голым по улице». Когда трансфер 24-летнего хавбека таки состоялся, сам футболист ответил фанату: «Беги!!!».
В среду, 8 января, болельщик сдержал своё обещание и выложил видео, на котором он практически полностью голым пробежался по Лиссабону. Лишь на шее у него был завязан с шарф с эмблемой «Бенфики». Забег состолся в тёмное время суток, когда температура на улица была на уровне 15 градусов по Цельсию.
Напомним, трансфер Вайгля из дортмундской «Боруссии» обошёлся «Бенфике» в € 20 млн.
«Бенфика» объявила о договорённости с «Боруссией» Д по трансферу Вайгля
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