«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Лестер Сити» и «Астон Вилла» сыграли вничью. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
Первыми забить в матче удалось гостям. На 28-й минуте после передачи Анвара Эль-Гази ворота Каспера Шмейхеля распечатал защитник «Астон Виллы» Фредерик Гильберт. Хозяева ушли от поражения на 74-й минуте. Результативным ударом с паса Джейми Варди отметился Келечи Ихеаначо, который вышел на замену пятью минутами ранее.
Ответный матч команды сыграют во вторник, 28 января.
Напомним, в другом полуфинале в первой встрече «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Финальный матч турнира пройдёт 1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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