Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги

«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Лестер Сити» и «Астон Вилла» сыграли вничью. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.

Первыми забить в матче удалось гостям. На 28-й минуте после передачи Анвара Эль-Гази ворота Каспера Шмейхеля распечатал защитник «Астон Виллы» Фредерик Гильберт. Хозяева ушли от поражения на 74-й минуте. Результативным ударом с паса Джейми Варди отметился Келечи Ихеаначо, который вышел на замену пятью минутами ранее.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 28 января.

Напомним, в другом полуфинале в первой встрече «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Финальный матч турнира пройдёт 1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2020, среда. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Гильберт – 28'   1:1 Ихеаначо – 74'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020