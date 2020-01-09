«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Лестер Сити» и «Астон Вилла» сыграли вничью. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.

Первыми забить в матче удалось гостям. На 28-й минуте после передачи Анвара Эль-Гази ворота Каспера Шмейхеля распечатал защитник «Астон Виллы» Фредерик Гильберт. Хозяева ушли от поражения на 74-й минуте. Результативным ударом с паса Джейми Варди отметился Келечи Ихеаначо, который вышел на замену пятью минутами ранее.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 28 января.

Напомним, в другом полуфинале в первой встрече «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Финальный матч турнира пройдёт 1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».