Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии

«Барселона» опоздала на пресс-конференцию перед матчем мадридским «Атлетико», с которым сыграет в полуфинале Суперкубка Испании, из-за некоторых проблем с прибытием на стадион, сообщает Goal.
Главный тренер Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс должны были выступить на пресс-конференции в 17:45 по местному времени, однако водитель перепутал стадион с «Кинг Абдулла Спортс» (тренировка и конференция проводилась на стадионе «Аль-Иттихад» — прим. «Чемпионата»), после чего автобус попал в пробку и потерял направление.
«Мы, конечно, теперь знаем город немного лучше. Была небольшая ошибка. Мы поехали на стадион, где встречались мадридский «Реал» и «Валенсия». Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», — приводит слова Вальверде Goal.
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.
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