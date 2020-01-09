Ташуев — о новичке ЦСКА: у Шкурина есть стержень, он разумный эгоист

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев поделился мнением о переходе в ЦСКА белорусского нападающего Ильи Шкурина.

«ЦСКА выбрал вектор направления на молодых футболистов. Ребята прогрессируют, попадают в сборные, ими интересуются другие клубы. Шкурин в «Энергетике-БГУ» раскрыл свои бомбардирские качества. Илья правильно оценивает ситуацию, выбирает правильные решения в атаке. Чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый. У него есть стержень, он разумный эгоист. Может взять игру на себя, может обыграться с партнёрами. Шкурин может сыграть и на позиции форварда, и чуть в оттяжке. Это пластилин, из которого очень интересно лепить многофункционального футболиста. Есть возможность творчества, Шкурин себя правильно оценивает. У него есть своё мнение, но это хорошо. Лучше такой футболист, чем тот, который боится что-то сделать. Понятно, что «Энергетик-БГУ» — это не ЦСКА. Илье надо будет правильно выдержать конкуренцию, набраться терпения. Надо будет принять, что, возможно, придётся иногда играть за дубль. Шкурину надо сейчас выходить и доказывать», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.