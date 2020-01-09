Иньеста: Неймар был бы отличным трансфером для «Барселоны»
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста выразил мнение, что «Барселоне» стоит приобрести бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Неймар является одним из лучших нападающим в мире. Он был бы отличным трансфером для „Барселоны“. Другое дело, нужно это клубу или же нет. Для меня он — один из лучших. Его трансфер был бы отличной сделкой», — приводит слова Иньесты Marca.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Затем он перешёл в «Пари Сен-Жермен» за € 222, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором восьми забитых мячей (один — в основном составе), в которых отдал четыре результативные передачи.
Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Ибрагимовичем
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