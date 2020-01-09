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Силкин: Новиков будет прислушиваться к советам отца, с родным человеком работать проще

Силкин: Новиков будет прислушиваться к советам отца, с родным человеком работать проще
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал вхождение в тренерский штаб бело-голубых Александра Новикова — отца наставника клуба Кирилла Новикова.

«Александр Новиков — опытный тренер и игрок. А с родным человеком гораздо проще работать. Он сможет помочь, подсказать что-то по-отцовски. Также Александр Васильевич (Новиков. — Прим. «Чемпионата») очень сильно поможет «Динамо» в организации обороны. И стоит не забывать, что Новиковы — динамовцы. Очень хорошо, что в клубе работают свои ребята. У Кирилла сейчас всё очень хорошо получается, дай бог, чтобы это продолжалось. А к советам отца он будет прислушиваться гораздо больше, чем к советам любого другого помощника», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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