Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей
38-летнему болельщику на пять лет запрещено посещение матчей за оскорбление по расовому признаку нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Sky Sports.
Инцидент произошёл во время матча 11-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Брешия» (2:1). Из-за оскорблений Балотелли со злости запустил мяч на трибуны, а затем хотел уйти с поля, но его сумели убедить продолжить матч.
Фанату запрещено посещать любые спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, ему также нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с участием болельщиков во время матчей.
Данный болельщик не входит ни в одну из фанатских групп веронского клуба.
В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провёл 13 матчей в Серии А и забил пять мячей.
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на расовой почве во время матча Серии А
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