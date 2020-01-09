Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей

38-летнему болельщику на пять лет запрещено посещение матчей за оскорбление по расовому признаку нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошёл во время матча 11-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Брешия» (2:1). Из-за оскорблений Балотелли со злости запустил мяч на трибуны, а затем хотел уйти с поля, но его сумели убедить продолжить матч.

Фанату запрещено посещать любые спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, ему также нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с участием болельщиков во время матчей.

Данный болельщик не входит ни в одну из фанатских групп веронского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провёл 13 матчей в Серии А и забил пять мячей.