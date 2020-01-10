Жиру согласовал контракт с «Интером». Игрок может перейти в клуб уже зимой

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии уже зимой. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Как сообщает источник, футболист сборной Франции согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. Однако он будет действовать только в том случае, если игрок перейдёт в «Интер» в январское трансферное окно, а не летом, когда нападающий станет свободным агентом. Сейчас итальянский клуб будет вести переговоры с «Челси» относительно трансферной стоимости футболиста. Английский клуб намерен выручить за Жиру до € 10 млн, в то время как миланцы не готовы предложить за игрока больше € 5 млн.

Оливье Жиру также имеет предложения от других клубов английской Премьер-лиги, но приоритетным вариантом является переход в «Интер», чтобы воссоединиться с бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.