Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы. Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось.
Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов. Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав", — приводит слова Адвоката De Telegraaf со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».
Также 72-летний специалист подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании Кокорина, однако признал, что сделать это будет сложно.
- 10 января 2020
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