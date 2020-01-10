Гвардиола — о борьбе за титул АПЛ: нужно побеждать, будь ты на 14 очков впереди или позади

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии выездного матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«В борьбе за титул давление всегда одинаковое. Нужна стараться играть хорошо и побеждать в матчах, будь ты на 14 очков впереди или на 14 очков позади.

Будущее Лероя Зане? Это вопрос к Лерою, его агентам и клубу, я не причастен к этому. Зане должен восстановиться, он знает нашу позицию.

Серхио Агуэро может забить больше голов, чем такая легенда, как Тьерри Анри. Это невероятное достижение», — приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» 12 января, начало — в 19:30 мск.