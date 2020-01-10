Швейцарский клуб подписал хавбека. Через 15 минут фото с игроком опубликовал «Эркулес»

«Стад Лозанна» и «Эркулес» ввели в заблуждение болельщиков относительно ситуации с полузащитником Рафидином Абдуллой.
Так, в четверг, 9 января, о переходе 25-летнего хавбека в «Твиттере» было сообщено швейцарским клубом. «Стад Лозанна» опубликовал снимок игрока со своей футболкой. Всего 15 минут спустя фото с Абдуллой опубликовала пресс-служба «Эркулеса». В комментарии к снимку было сказано: «Полузащитник сегодня принимает участие в тренировке с командой, у нас есть возможность его подписать».
Как сообщает Get French Football News, такая ситуация сложилась из-за предприимчивого агента футболиста, который для себя и своего клиента хотел выбить лучшие условия при переходе в новый клуб. В конечном итоге Абдулла подписал контракт со «Стад Лозанной».
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