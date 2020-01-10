Слуцкий: у меня нет информации, что И. Игнатьев — проблемный игрок

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему он дал шанс полузащитнику Ивану Игнатьеву, у которого якобы были проблемы с дисциплиной в «Краснодаре».
«В чём его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он проблемный игрок. Значит, вы знаете больше меня. По моей же информации Игнатьев — один из самых талантливых футболистов в стране. Много раз он это доказывал. Об этом говорит и его статистика в «Краснодаре», молодёжных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдёт», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».
Напомним, Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в это зимнее трансферное окно за € 7 млн.
- 10 января 2020
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