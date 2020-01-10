Вице-президент «МЮ» Вудворд остаётся самым высокооплачиваемым управленцем в АПЛ

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заработал за минувший сезон £ 3,16 млн (€ 3,71 млн). 48-летний британец остаётся самым высокооплачиваемым управленцем в английской Премьер-лиге. При этом годом ранее Вудворд получил от «МЮ» на £ 1 млн (€ 1,17 млн) больше, сообщает The Times.

Всего за прошлую кампанию владельцы «Юнайтед» выплатили своим 12 директорам, включая сэра Алекса Фергюсона, £ 6,8 млн (€ 7,98 млн).

Второе место в списке самых высокооплачиваемых управленцев АПЛ занимает президент лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви, заработавший £ 3 млн (€ 3,52 млн).

«Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 21 матче команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 31 очко.