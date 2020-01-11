Крал: отлично вписался в «Спартак». Жизнь в Москве прекрасна

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о своей адаптации в московском клубе.
«Не жалею о переходе вообще. У меня никогда не было таких мыслей. Сначала было сложно, потому что я не проходил предсезонную подготовку с командой. Я провёл лишь три тренировки, после чего уже принимал участие в матчах. Но как только адаптировался, то отлично вписался в команду. Это случилось ещё и потому, что в «Спартаке» много молодых игроков. Мы близки друг другу.
Я довольно быстро акклиматизировался в Москве, нашёл квартиру. В Москве жизнь прекрасна, мне она нравится. Что касается языка, то у нас в команде есть переводчик, но я бы хотел выучить русский как можно скорее. В то же время я говорю на английском. Вот почему я близок с игроками из других стран», — цитирует Крала iSport.cz.
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