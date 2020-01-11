Эриксен затребовал у «Интера» зарплату € 10 млн в год
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен выдвинул «Интеру», который заинтересован в его подписании, свои финансовые требования по контракту. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, 27-летний хавбек «шпор» затребовал у «нерадзурри» зарплату в размере € 10 млн в год. Отмечается, что миланский клуб примет решение по датчанину уже на следующей неделе. Сам трансфер футболиста будет стоить «Интеру» € 20 млн.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги. На счету игрока 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета текущего года.
«Интер» готов заплатить за Эриксена € 20 млн. Игроку предложен контракт на 4,5 года
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