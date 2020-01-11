«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой

Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявили заинтересованность в подписании 28-летнего нападающего туринского клуба.

В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн. Ранее игрок выступал за «Сампдорию», «Виареджио», «Асколи», «Ювентус», «Сассуоло», «Вест Хэм» и «Валенсию». В составе сборной Италии он сыграл 18 матчей и забил 2 мяча.