«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Арсенал». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Селхерст Парк» и завершилось со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправив мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю сравнял счёт с паса полузащитника Шейку Куйяте. С 65-й минуты «канониры» играли в меньшинстве из-за удаления Обамеянга.
«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «орлов» 29 очков. «Арсенал» (28) — на 10-м месте.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 15:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Обамеянг – 12' 1:1 Айю – 54'
Удаления: нет / Обамеянг – 67'
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