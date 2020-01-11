«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Арсенал». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Селхерст Парк» и завершилось со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправив мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю сравнял счёт с паса полузащитника Шейку Куйяте. С 65-й минуты «канониры» играли в меньшинстве из-за удаления Обамеянга.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «орлов» 29 очков. «Арсенал» (28) — на 10-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».