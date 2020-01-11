«Наполи» объявил о переходе хавбека «РБ Лейпциг» Демме
«Наполи» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником «РБ Лейпциг» Диего Демме. О сроке действия соглашения с 28-летним немецким хавбеком не сообщается. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока с учётом бонусов составит € 12 млн.
В нынешнем сезоне Демме провёл 24 матча во всех турнирах за немецкий клуб, в которых забил один мяч. Немецкий полузащитник начинал карьеру в «Арминии» из Билефельда, после чего перешёл в «Падерборн». С 2013 года полузащитник выступает за «РБ Лейпциг».
«Наполи» набрал 24 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах.
Хавбек «РБ Лейпциг» Демме прибыл в Италию для завершения перехода в «Наполи»
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