«Наполи» объявил о переходе хавбека «РБ Лейпциг» Демме

«Наполи» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником «РБ Лейпциг» Диего Демме. О сроке действия соглашения с 28-летним немецким хавбеком не сообщается. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока с учётом бонусов составит € 12 млн.



В нынешнем сезоне Демме провёл 24 матча во всех турнирах за немецкий клуб, в которых забил один мяч. Немецкий полузащитник начинал карьеру в «Арминии» из Билефельда, после чего перешёл в «Падерборн». С 2013 года полузащитник выступает за «РБ Лейпциг».

«Наполи» набрал 24 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах.