Рашфорд оформил дубль, пробив вратаря мощным ударом. Видео

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» хозяева удвоили преимущество на 52-й минуте, сделав счёт 2:0. Дубль ударом с пенальти оформил нападающий хозяев Маркус Рашфорд.

Одиннадцатиметровый был назначен за фол вратаря гостей Тима Крула.

Видео доступно на «Чемпионате».



22-й тур АПЛ стартовал вчера, 10 января, матчем «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Сегодня, 11 января, «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.



Также сегодня проходят матчи «Челси» — «Бёрнли», «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» — «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» и состоится встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



Завтра, 12 января, встретятся «Борнмут» с «Уотфордом», «Астон Вилла» с «Манчестер Сити».